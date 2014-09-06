Футажик.Ру - Большая коллекция бесплатных футажей, рамок, клипартов, 3D моделей

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6 Сентябрь 2014

Animated Canvases Collection 23 Initial Stages HD

obl231.jpg

43 файла для скачивания отдельно.
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рубрики: Детские, Наука и техника, Новогодние, Праздники, Природа, погода, Разное, Свадебные, Спорт и отдых, ФУТАЖИ, Цветы, Школьные, Эффекты | Комментарии (21)

23 Сентябрь 2013

Animated Wipes & Transitions Collection 5: Changing Paths HD

 obl51.jpg

104 файла скачать по 3 файла в архиве.
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рубрики: Детские, Наука и техника, Праздники, Разное, Цветы, Эффекты | Комментарии (14)

23 Август 2013

Animated Canvases 13: Creative Expanses HD

obl131.jpg

41 файл для скачивания отдельно.
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рубрики: Новогодние, Новости, Праздники, Природа, погода, Разное, Школьные, Эффекты | Комментарии (14)

23 Июль 2013

Animated Canvases Collection 12 Great Expectations HD

oblcan12.jpg

43 файла для скачивания отдельно.
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рубрики: Наука и техника, Новогодние, Праздники, Разное, Спорт и отдых, ФУТАЖИ, Эффекты | Комментарии (6)

20 Июнь 2013

Animated Canvases 11 Clean Slates HD

obl112.jpg

43 файла для скачивания отдельно.
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рубрики: Наука и техника, Новогодние, Праздники, Природа, погода, Разное, Свадебные, Спорт и отдых, ФУТАЖИ, Эффекты | Комментарии (6)

9 Апрель 2013

Animated Canvases Collection 10 Ideal Beginnings

 jbl101.jpg

43 файла для скачивания отдельно.

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рубрики: Детские, Праздники, Разное, Свадебные, ФУТАЖИ, Цветы, Эффекты | Комментарии (10)

17 Февраль 2013

Animated Canvases Collection 9

header_031.jpg

43 файла для скачивания отдельно.
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рубрики: Детские, Мультяшки, Наука и техника, Праздники, Природа, погода, Разное, Свадебные, Спорт и отдых, ФУТАЖИ, Цветы, Эффекты | Комментарии (5)

17 Ноябрь 2012

Jump Backs HD 24: All Particles

jb-49-all-particles-list_enl.jpg

Файлов для скачивания отдельно.
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рубрики: Новогодние, Праздники, ФУТАЖИ, Эффекты | Комментарии (2)

31 Октябрь 2012

Animated Canvases Collection 02: Starting Points HD

animatedcanvases02_boxshot.png

42 файла для скачивания отдельно.
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16 Май 2012

Animated Party & Celebration Canvases HD

17 файлов для скачивания отдельно.
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16 Февраль 2012

Animated Heart Canvases HD+SD

 

15 файлов для скачивания отдельно.
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4 Февраль 2012

Editor’s Themekit 03: Heart Fling HD+SD

25 файлов для скачивания отдельно.
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26 Декабрь 2011

Сhristmas Tools Set 232-500 DIF+ALP для Pinnacle

Скачать одним файлом -  1,27 ГБ

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19 Декабрь 2011

Editor’s Toolkit 9 Christmas Tools set 235 SD и DIF+ALP для Pinnacle Studio

 12 файлов для скачивания отдельно. Читать полностью »

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15 Декабрь 2011

Christmas Doodles Motion Design Elements

 oblojka.jpg

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